iHerb Top-Wellness-Trends im Jahr 2023

PASADENA, Kalifornien, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- iHerb, die größte E-Commerce-Plattform für Vitamine, Mineralien und Nahrungsergänzungsmittel, hat den Naturheilkundler Dr. Michael Murray – eine der führenden Autoritäten auf dem Gebiet der Nahrungsergänzungsmittel und Naturprodukte – beauftragt, seine Erkenntnisse über die wichtigsten Gesundheits- und Wellnesstrends zu teilen, die im Jahr 2023 an Popularität gewinnen werden. Die vollständige Wellness-Vorhersage finden Sie im iHerb-Blog, dem Leitfaden mit Ratschlägen von qualifizierten Autoren zu den neuesten Entwicklungen im Bereich des Wohlbefindens.

Trend-Nr. 1: Verbraucher setzen bei Gesundheit und Wellness andere Schwerpunkte

Seit dem Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist die Gesundheit des Immunsystems in den Mittelpunkt gerückt, aber jüngste Umfragen zeigen, dass auch andere Prioritäten zunehmen. In einer Umfrage unter mehr als 5.000 Verbrauchern aus sieben Ländern waren Schlafqualität und Stress sowie die Gesundheit und Funktion des Gehirns die wichtigsten Themen. In diesem Blogbeitrag finden Sie Dr. Murrays Empfehlungen für die besten Nahrungsergänzungsmittel für jedes dieser Gesundheitsprobleme.

Trend-Nr. 2: Immer mehr Menschen entdecken die Kraft der Proteine

Die Marktdaten zeigen, dass das Segment Proteinpulver und Aminosäuren der am schnellsten wachsende Bereich in der Kategorie Nahrungsergänzungsmittel ist. Es ist nicht nur die steigende Zahl von Sportlern und Bodybuildern, die dieses Wachstum antreibt, sondern auch die Verbraucher, die Kollagenproteinprodukte kaufen, um die Gesundheit und Schönheit der Haut mithilfe der Ernährung zu fördern. Dr. Murray stellt fest, dass Kollagen das am schnellsten wachsende Proteinsegment ist, wobei die Verbraucher auch immer mehr veganes Protein (Erbsen-, Hanf-, Kürbis-, Soja-, Reisprotein usw.) sowie Molken-, Kasein- und Eiproteinpulver kaufen.

Trend-Nr. 3: Andere Formen der Nahrungsergänzung als Tabletten werden immer beliebter

Traditionelle Tabletten und Kapseln werden weiterhin die erste Wahl sein, aber die Verbraucher suchen auch zunehmend nach Alternativen ohne Tabletten. Laut Nutrition Business Journal wurden 2021 mehr als 60 % der Käufe von Nahrungsergänzungsmitteln in Form von Gummibärchen, Kauartikeln, Pulvern und Dragées getätigt und übertrafen damit zum ersten Mal die Verkäufe von Tabletten. In dem Artikel erklärt Dr. Murray, warum vor allem Gummibonbons an der Spitze dieses Wachstums stehen und warum wir erwarten können, dass diese Tendenz noch zunehmen wird – wobei der wichtigste Trend das Wachstum von veganen Gummibonbons ist.