CGTN Chinas dynamische Null-COVID-Politik bildet die Grundlage für die Wiederöffnung des Landes

Peking (ots/PRNewswire) - China hat in den letzten Wochen seine Maßnahmen zur

Prävention und Bekämpfung von COVID-19 angepasst. Das Land kündigte an, das

COVID-19-Management von Klasse A auf Klasse B herabzustufen und ab dem 8. Januar

2023 die Ausstellung von Reisepässen und Visa wieder aufzunehmen und die

Einreisebestimmungen zu lockern. Zudem wurde auch die chinesische Bezeichnung

der Krankheit von "neuartige Coronavirus-Pneumonie" in "neuartige

Coronavirus-Infektion" geändert.



Chinas Entscheidung wurde von einem Teil der westlichen Medien und auch von

westlichen politischen und intellektuellen Kreisen heftig kritisiert, ebenso wie

die frühere "dynamische Null-COVID"-Politik. Die Kritik reicht vom Vergleich des

jüngsten COVID-19-Anstiegs in China mit einer "Katastrophe", die "die

Weltwirtschaft gefährden" könnte, bis hin zur Panikmache über das Aufkommen

"neuer Coronavirus-Mutanten".