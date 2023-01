Fazit:

Oberhalb von 105,54 US-Dollar steigt die Wahrscheinlichkeit einer positiven Auflösung der aktuellen Pattsituation merklich an, Kursgewinne an 107,74 und darüber 109,80 US-Dollar kämen dann auf Sicht der nächsten Wochen ins Spiel. Übergeordnet könnte sogar der Bereich von 117,27 US-Dollar in einem mittelfristigen Szenario angesteuert werden. Wer überdurchschnittlich von diesem Anstieg profitieren möchte, könnte hierzu auf das mit einem Hebel von 10,5 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MB1KNE setzen. Ein Anstieg an 109,80 US-Dollar würde dann eine Renditechance von 120 Prozent bedeuten. Ziel des Scheins läge in diesem Szenario dann bei 2,09 Euro. Wegen möglicher Pulbackrisiken sollte eine Verlustbegrenzung das Niveau von 101,50 US-Dollar vorläufig noch nicht überschreiten, hieraus würde sich ein Stopp-Kurs von 0,62 Euro im Schein ableiten.