PacketFabric jetzt im Google Marketplace verfügbar

Culver City, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Kunden können jetzt bei Bedarf

Multi-Cloud-Datenmigrationsdienste bereitstellen.



PacketFabric, ein führender Anbieter von On-Demand-Konnektivität für den

Cloud-Kern von Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem Google

Cloud Marketplace als Technologiepartner beigetreten ist. Damit haben

Unternehmen die Möglichkeit, Multi-Cloud-Umgebungen mit bis zu mehreren 100Gs

für die Datenmigration in Minutenschnelle zu verbinden und die direkte

Konnektivität zwischen Private-Cloud-Colocation und Cloud-Anbietern zu

automatisieren - alles über das private Netzwerk von PacketFabric mit 65+TB.



"Unternehmen benötigen sowohl Agilität als auch Flexibilität bei der Anbindung

an ihre geschäftskritischen Anwendungen in der Cloud. Wir freuen uns sehr, mit

Google Cloud zusammenzuarbeiten, um diese Lösungen mit einem hervorragenden

Benutzererlebnis anzubieten", sagte Michael Glickman, Chief of Business

Development von PacketFabric.