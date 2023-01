CES 2023 Aetina stellt neue DeviceEdge-Embedded-Systeme und -Plattformen mit NVIDIA Jetson Orin NX und Orin Nano vor

NEU-TAIPEH, Taiwan (ots/PRNewswire) - Aetina (https://bit.ly/3uM01MT) , ein

führender Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, hat auf der Consumer

Electronics Show (CES) seine neue NVIDIA (https://bit.ly/3iWnBUp) ® J

(https://bit.ly/3iWnBUp) etson (https://bit.ly/3iWnBUp) (TM) -basierte

(https://bit.ly/3iWnBUp) Serie (https://bit.ly/3iWnBUp) an Embedded-Systemen und

-Plattformen vorgestellt, die auf den NVIDIA-Jetson-Orin-NX- und

Orin-Nano(TM)-System-on-Modulen (SOM) basieren. Diese neuen DeviceEdge-Systeme

und -Plattformen von Aetina sind eine Reihe von eingebetteten Computern, die für

den Einsatz in KI und im IdD entwickelt wurden und sich ideal für die Ausführung

von KI-Inferenzaufgaben in verschiedenen Branchen eignen.



Die neuen Systeme und Plattformmodelle der Aetina-Serie, die von NVIDIA Jetson

angetrieben werden, sind AIB-SO21/31 und AIB-SN31/41 (https://bit.ly/3PkRIBd) ,

AIB-MO22/32 und AIB-MN32/42 (https://bit.ly/3Ykj527) , AIE-KO21/31 und

AIE-KN31/41 (https://bit.ly/3VX6RLA) sowie AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42

(https://bit.ly/3YlkmpE) , und jedes Modell verfügt über ein

NVIDIA-Jetson-Orin-NX- oder ein Orin-Nano-SOM. Die Jetson Orin

(https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-orin/)

-NX-Module liefern bis zu 100 TOPS an KI-Leistung, also eine bis zu 3-fache

Leistung des NVIDIA-Jetson-AGX-Xavier(TM)-Moduls und eine bis zu 5-fache

Leistung des NVIDIA Jetson Xavier NX. Die Jetson-Orin-Nano-Module bieten eine

KI-Leistung von bis zu 40 TOPS, was etwa der 80-fachen Leistung des Jetson

Nano(TM) von NVIDIA entspricht. Die Nutzer der neuen Systeme und Plattformen von

Aetina können zwischen Orin NX und Orin Nano als SOM wählen.