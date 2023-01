Peking (ots/PRNewswire) - Mit den anhaltenden Auswirkungen von COVID-19 und den

negativen Folgen der Situation in der Ukraine ist die Weltwirtschaft, die

bereits an Schwung verloren hat, mit weiteren Unsicherheiten konfrontiert.



Anhaltende fiskal- und geldpolitische Straffungen zur Senkung der Inflation in

mehreren Ländern sowie Unterbrechungen der Lieferketten und eine rückläufige

Industrieproduktion trüben die globalen Wirtschaftsaussichten weiter.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Das Institute of International Finance mit Sitz in Washington, D.C.,prognostiziert für 2023 ein geringes, aber positives globalesWirtschaftswachstum von rund 1,2 Prozent, während das sinkende Vertrauen derVerbraucher und Unternehmen zu einem Rückgang des durchschnittlichen jährlichenBIP-Wachstums in Europa um 2,0 Prozent führen wird.Trotz der vielfältigen Herausforderungen hat China die Stabilität seinerWirtschaft während der Pandemie aufrechterhalten. China gehörte zu den erstenLändern der Welt, die im Jahr 2020 die Arbeit wieder aufnahmen und ihreGeschäfte wieder öffneten, und es war die einzige große Volkswirtschaft, die indiesem Jahr ein positives Wachstum erzielte."China hat es geschafft, die Auswirkungen der Pandemie auf seine Lieferkettenund Geschäftstätigkeiten zu minimieren", so Professor Liu Bin am China Institutefor WTO Studies der University of International Business and Economics inPeking."Aufgrund der großen Bedeutung Chinas für den Welthandel könnten die optimiertenMaßnahmen und die jüngsten Anpassungen bei der Pandemiebekämpfung derWeltwirtschaft neue Impulse geben und sie genau zum richtigen Zeitpunktankurbeln."Nach Angaben der chinesischen Gesundheitsbehörden werden dieQuarantänebestimmungen für internationale Einreisen am 8. Januar aufgehoben.Diese Maßnahme ist einer der jüngsten Schritte zur Wiedereröffnung des Landes.Die Suchanfragen nach beliebten grenzüberschreitenden Reisezielen stiegeninnerhalb einer halben Stunde nach der Ankündigung der gelockertenReisebeschränkungen um das Zehnfache an. Gleichzeitig erreichten dieSuchanfragen nach Flugtickets und internationalen Hotels einenDrei-Jahres-Höchststand, so die Daten der chinesischen Reiseplattform Ctrip."Nach dieser Anpassung der Seuchenpolitik wird sich das chinesischeWirtschaftswachstum im Jahr 2023 mit Sicherheit wieder erholen", sagte Liugegenüber CGTN.Liu sagte, dass die Erholung im Inland schneller verlaufen dürfte als auf deminternationalen Markt und dass sie wichtig sei, um das Vertrauen in dieweltweite wirtschaftliche Erholung zu stärken.Ausländische Finanzinstitute äußerten sich ebenfalls optimistisch über die