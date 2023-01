TCL baut mit der Einführung der globalen Kampagne #TCLGreen auf der CES 2023 auf seinen Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit in den USA auf

LAS VEGAS, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- TCL bringt auf der CES 2023 seine Kampagne #TCLGreen offiziell an den Start. Die globale Initiative baut auf den preisgekrönten Leistungen des Unternehmens im Bereich Nachhaltigkeit in den USA auf. Mit ihr möchte TCL sein Engagement für Umwelt, Soziales und Governance (ESG) weiter ausbauen, um zu Erstklassigkeit zu inspirieren und zu mehr Umweltfreundlichkeit weltweit beizutragen.

Die Kampagne #TCLGreen

#TCLGreen wurde im Jahr 2014 ins Leben gerufen, als TCL im Zuge der großangelegteren Einführung der Marke in den USA das Programm „TCLCares" entwickelte. Dies etablierte vier Grundpfeiler für die Marke: die Fürsorge für unsere Benutzer, unsere Mitarbeiter, die Gemeinschaften, die wir versorgen, und unsere Umwelt. Das TCL-Team sah in diesen wichtigen Säulen die treibende Kraft für jedes Produkt und jedes Kundenerlebnis.

Zwischenzeitlich begann TCL mit der Finanzierung des Recyclings von Elektronikprodukten in mehr als 20 Bundesstaaten überall in den USA. So erlangte das Unternehmen einen guten Ruf für gesellschaftliches Engagement und wurde für seine Bemühungen ausgezeichnet. Das Sponsoring professioneller Sportteams durch TCL führten zu Feiertagstraditionen, darunter Einkaufstouren für Kinder in Begleitung von Sportlern und TCL-Teammitgliedern sowie Spenden für wohltätige Zwecke. Dank dieser Bemühungen konnte TCL eine nachhaltige und sozial verantwortungsbewusste Marke aufbauen, auf die seine treuen Kunden und Teammitglieder stolz sind. #TCLGreen wird nun ein wichtiger Teil der globalen Pläne des Unternehmens für 2023 und darüber hinaus sein.