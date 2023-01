(erweiterte Fassung)



WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts einer zugespitzten Lage an der Grenze zu Mexiko unternimmt US-Präsident Joe Biden einen neuen Anlauf, um die Situation in den Griff zu bekommen. Am Donnerstag stellte Biden im Weißen Haus Maßnahmen vor, um die illegale Einwanderung in die USA einzudämmen. Am Sonntag will er zudem zum ersten Mal in seiner Amtszeit an die Südgrenze reisen. In der kommenden Woche will er dann beim Nordamerika-Gipfel in Mexiko-Stadt auch mit Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador über das Thema beraten.

Biden kündigte an, seine Regierung werde mehr Migranten aus Venezuela, Kuba, Haiti und Nicaragua erlauben, regulär in die USA einzureisen, sofern sie bestimmte Voraussetzungen erfüllten. "Kommen Sie nicht einfach an die Grenze", appellierte Biden an potenzielle Migranten. Bis zu 30 000 Migranten pro Monat aus Venezuela, Nicaragua, Kuba und Haiti könnten legal in die USA einreisen, wenn sie sich vorher registrierten und akzeptiert würden. Dafür müssten sie einen rigorosen Hintergrundcheck bestehen. Zudem bräuchten Antragsteller einen Bürgen in den USA. Falls sie akzeptiert würden, könnten sie zwei Jahre lang legal in den USA leben und arbeiten.