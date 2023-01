ESR präsentiert auf der CES 2023 neues MagSafe-kompatibles Zubehör, einschließlich CryoBoost(TM)

Las Vegas, Nev. (ots/PRNewswire) - Das globale Technologieunternehmen ESR

(https://www.esrgear.com/ces2023) bringt diese Woche seine neuen kabellosen

HaloLock(TM)-Ladegeräte mit CryoBoost(TM) auf die Consumer Electronics Show

(CES) in Las Vegas. Die Kollektion besteht aus drei MagSafe-kompatiblen

Ladegeräten für iPhone, AirPods und Apple Watch. CryoBoost(TM) ist eine

innovative Technologie zur Handykühlung, die es Benutzern ermöglicht, ein in

Gebrauch befindliches Handy der iPhone 14- oder 13-Serie schneller aufzuladen

als mit dem offiziellen Apple MagSafe-Ladegerät.



"Die CES ist jedes Jahr eine der größten und am meisten erwarteten

Veranstaltungen im Technologiebereich. Wir freuen uns darauf, das Jahr 2023 zu

beginnen, indem wir unsere neueste und innovativste Technologie zum ersten Mal

auf der diesjährigen Messe präsentieren." sagte ESR-CEO Tim Wu. "CryoBoost(TM)

ist unsere Antwort auf das größte Problem des kabellosen Ladens: Hitze. Durch

die Erzeugung eines konstanten Kühlluftstroms über dem Handy des Benutzers und

die Verwendung von erstklassigen wärmeableitenden Komponenten lädt unser

HaloLock(TM)-Ladegerät ein Handy während des Gebrauchs schneller auf als jedes

andere MagSafe-Ladegerät. Darüber hinaus verlangsamt die Gewährleistung, dass

das Handy des Benutzers während des Ladevorgangs kühl bleibt und verlängert die

Gesamtlebensdauer des Akkus."





Inspiriert von Apples magnetischem MagSafe-Ladegerät ist HaloLock(TM) (https://www.amazon.de/stores/page/A8525A48-0D70-4210-B985-A9B8A725DB26?maas=maas_adg_731171E9585DC865D31100CC2BEFC2B3_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) ein ganzesÖkosystem aus innovativem magnetischem Zubehör, das MagSafe über dashinausführt, was Sie im Apple Store finden. Von den weltweit erstenMagSafe-kompatiblen Autoladegeräten bis hin zu einer Sammlung von Halterungenund Ladegeräten für Ihr Zuhause und Ihr Büro bringt HaloLock(TM)Power-in-a-Snap-Komfort an die Orte, an denen Sie ihn am meisten benötigen.Eines dieser Accessoires wurde letztes Jahr mit dem renommierten IF Design Awardausgezeichnet. Das HaloLock(TM) kabellose Ständer Ladegerät (https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/esr-halolock-kickstand-wireless-charger/346863) istein dünnes und kompaktes magnetisches kabelloses Ladegerät mit einem hochgradigeinstellbaren On-Demand-Ständer für eine freihändige Anzeige in einem bequemenWinkel während des Ladevorgangs.Mit über 300 bereits gesicherten Patenten und weiteren in Vorbereitung, warInnovation schon immer eine treibende Kraft hinter der Designphilosophie vonESR. Aus diesem Grund wird das Unternehmen im Jahr 2023 weiterhin Produkteentwickeln, die die Nutzung von Technologie vereinfachen. Im neuen Jahr wird dasHaloLock(TM)-System mit der Veröffentlichung einer neuen MagSafe-kompatiblenGeldbörse, Powerbanks und anderem MFM-zertifiziertem Zubehör weiter ausgebaut.Bildgalerie Bilder aller Produkte hier(https://drive.google.com/drive/folders/1JJxa_lOZzwNIC0Bco9nJqaE5_BDrmAoX)verfügbar.Über ESR ESR wurde 2009 gegründet und ist mit einer Nutzerbasis von mittlerweileüber 100 Millionen Menschen weltweit eine führende Marke für technischesZubehör. Von Hüllen, die mehr als nur schützen, bis hin zu kabellosenLadegeräten, die neu erfinden, was mit MagSafe möglich ist, haben wir es uns zurAufgabe gemacht, die Nutzung von Technologie zu vereinfachen.Offizielle Links http://www.esrgear.de/https://www.esrgear.com/CES2023