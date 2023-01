EcoFlow präsentiert Rasenmäher, tragbare Kühlschränke sowie tragbare Wechselstrom- und Hausstrom-Lösungen auf der CES 2023

Die CES-Preisträger „Blade" und „Glacier", die tragbare Klimaanlage „Wave 2" und die mühelosen Hausstrom-Lösungen bieten Verbrauchern eine Energieversorgung, die noch nie so einfach war. Die neuen Geräte kommen im Jahr 2023 nach Europa.

Die Marke stellt außerdem ihre neuen häuslichen Notstromlösungen vor und demonstriert, dass Stromversorgung noch nie so einfach war. Die häusliche Notstromlösung von EcoFlow, die auf der leistungsstarken tragbaren Stromversorgung von DELTA Pro basiert, ist eine leise und zuverlässige tragbare Akkuvorrichtung für den Haushalt, die laute und stark verschmutzende Generatoren ersetzt. Die Vorrichtung erregte Aufmerksamkeit als bahnbrechende Lösung, um die Auswirkungen der globalen Energiekrise zu lindern und das Leben des Verbrauchers einfacher denn je zu gestalten.

Brian Essenmacher, Head of Business Development von EcoFlow, kommentierte: „Wir freuen uns, unsere neuen Smart-Geräte und unsere innovativen häuslichen Notstromlösungen auf der CES 2023 vorzustellen. In den letzten Jahren haben wir die lebensverändernde Pandemie durchgemacht, die Stromrechnungen sind gestiegen und wir haben extremes Wetter erlebt, was zu einer immer instabiler werdenden Energiesituation geführt hat. Aus diesem Grund liefert EcoFlow auf höchst einfache Weise Strom, um Verbrauchern zu helfen, das Beste aus ihrem Leben zu machen, durch das Einsparen von Zeit und Geld oder indem das Leben zu Hause, im Freien und unterwegs angenehmer gestaltet wird."

Drei neue intelligente Geräte für Leben auf höherem Niveau

Als eine Präsentationsbühne für die aktuellsten und besten technologischen Innovationen, wo Ideen zur Realität werden, bietet die CES 2023 den idealen Rahmen für EcoFlow, um zu demonstrieren, wie sein wachsendes Ökosystem von intelligenten Geräten das Leben zu Hause, im Freien und unterwegs verbessert. Die drei neuen Produkte, die von EcoFlow auf der CES 2023 vorgestellt werden, sind: