Tech4Nature-Partner geben Projekt zur Untersuchung der Auswirkungen des Tourismus auf die biologische Vielfalt in Spanien bekannt

BARCELONA, Spanien, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Huawei und die International Union for Conservation of Nature (IUCN) haben den Naturpark Sant Llorenç del Munt i l'Obac in der Provinz Barcelona für ein neues Tech4Nature-Projekt ausgewählt, um zu untersuchen, wie sich der Tourismus auf das Ökosystem des Parks, insbesondere auf den Habichtsadler, auswirkt.

Der Park hat seit der Pandemie einen deutlichen Anstieg der Besucherzahlen verzeichnet, was einen wachsenden Trend von Freizeitaktivitäten und Tourismus in stadtnahen Natur- und Schutzgebieten widerspiegelt. Infolgedessen haben Parkverwalter Veränderungen in den Verhaltensmustern des Habichtsadlers beobachtet, der im Park nistet und im spanischen Red Book of Birds als stark gefährdet eingestuft wird.

Das Projekt, das im Februar 2023 beginnen soll, verfolgt das Ziel, dass Huawei und seine Partner eine technologiebasierte Lösung entwickeln und bereitstellen werden, die Kameras, GPS-Empfänger und eine Cloud-Plattform umfasst, die als Computer- und Speicherinfrastruktur dienen soll. Die Lösung, die ein Alarmerkennungssystem bildet, wird die Mobilität des Adlers beobachten und überwachen und die Faktoren bestimmen, die seinen Fortpflanzungserfolg stören – menschliche Störungen in Brutgebieten wurden bereits als eine große Bedrohung für den Adler identifiziert.

Die gesammelten Daten werden zur Analyse durch KI an die Cloud-Plattform gesendet, die dabei helfen wird, Entscheidungen für den Naturschutz zu treffen, Parkverwalter dabei zu unterstützen, schnell und effektiv auf potenzielle Umweltrisiken zu reagieren, und die Öffentlichkeit über den Naturschutz zu informieren.

„Das Projekt wird uns helfen, mehr Informationen zur Verwaltung und Regulierung der öffentlichen Nutzung zu erhalten", so Ángel Miño, Direktor des Naturparks unter der Leitung des Provinzrats von Barcelona. „Es wird den Schutz der biologischen Vielfalt auch der breiten Öffentlichkeit näher bringen, da Videos und andere Verbreitungsmaterialien geplant sind. In Zusammenarbeit mit Huawei und der IUCN ermöglicht uns das Projekt, durch die Einbeziehung neuer Technologien in der Überwachung und Erhaltung von Arten einen qualitativen Sprung zu machen."