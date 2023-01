Als einflussreichste Technologieveranstaltung der Welt bildet die CES den Grundstein für bahnbrechende Technologien und globale Innovatoren und ist der Ort, an dem die größten Marken der Welt über Geschäfte diskutieren, mit potenziellen Partnern in Kontakt treten und wo die klügsten Innovatoren ihre Erkenntnisse präsentieren. Auf der CES 2023 bringt Jackery eine Reihe neuer Produkte und seine ausgezeichneten konzeptionellen Produkte an seinen Stand. Alle Innovationen unterstreichen den Schritt der Marke, grüne Energie in den Alltag der Menschen zu bringen, mit ihrer Erfahrung in der Solartechnologie und einem Jahrzehnt solider Erfahrung in der Branche.

Jackery ist das neueste Solargeneratoren-Vorzeigeprodukt der tragbaren Pro-Familie, der Solargenerator 3000 Pro, der leichteste und kompakteste seiner Klasse. Mit sechs SolarSaga-200W-Solarmodulen, die eine optimale Ultra-Solar-Ladegeschwindigkeit von 3 bis 4 Stunden und eine Wandladegerät-Ladegeschwindigkeit von 2,5 Stunden bieten, verfügt es über eine Leistung von 3024 Wh mit hoher Kapazität und eine Wechselstromleistung von 3000W AC. Es produziert maximal 8.500 Wh pro Tag und bietet eine Backup-Leistung für fünf Tage Outdoor-Abenteuer oder Notfälle zu Hause. Dank seines unübertroffenen Kühlsystems, das von hochpräzisen Chips und neun Sensoren unterstützt wird, verfügt der 3000 Pro über eine um 30 Prozent verbesserte Wärmeableitungseffizienz. Der 3000 Pro ist super leise, mit nur 30 Dezibel beim Laden im lautlosen Modus, und dank der Kombination von Bluetooth mit Wi-Fi, um mit Mobilgeräten in Echtzeit zu kommunizieren und von ihnen gesteuert zu werden, definiert der 3000 Pro den Lebensstil im Freien neu, indem er eine verbesserte grüne Energielösung bietet.