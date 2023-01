LEIPZIG (dpa-AFX) - "Leipziger Volkszeitung" zu Deutsche Waffen für die Ukraine:

"Deutschland müsste sich bei der Ukraine-Hilfe eigentlich nicht verstecken. Bei der militärischen Unterstützung steht die Bundesrepublik nach den USA und Großbritannien an dritter Stelle, bei der bilateralen Regierungshilfe (einschließlich des Anteils an EU-Beihilfen) sogar an zweiter. Statt sich aber als Vorreiter zu profilieren, wirkt Deutschland wie ein Partner, der ständig auf der Bremse steht - bis er am Ende unter wachsendem Druck dann doch nachgibt."/ra/DP/he