"Bei den westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine stand in den vergangenen Monaten die Flugabwehr im Vordergrund. (...) Sie sind ein Signal, dass es der Westen ernst meint mit der Eindämmung der russischen Expansionspolitik. (...) Die französische Entscheidung, den Ukrainern Spähpanzer zur Verfügung zu stellen, und die amerikanischen Überlegungen zur Lieferung von Schützenpanzern tragen dieser Lage Rechnung. (...) In der Methode bleibt es beim bisherigen Vorgehen: Die Steigerung des Kampfwerts ist spürbar, aber sie geschieht graduell. Da es auch immer noch darum geht, ein Übergreifen des Krieges auf die NATO zu vermeiden, hat sich das bewährt. Es ist richtig, dass die Bundesregierung ebenfalls einen "qualitativ neuen Schritt" ankündigt. Sie sollte ihn im Einklang mit den Verbündeten machen."/ra/DP/ngu

