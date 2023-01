DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Testpflicht für Reisende aus China:

"Die überlasteten Krankenhäuser in China schrecken die Europäer auf. Kann das Coronavirus wieder den Tod über Europa bringen? Virologinnen wie jene der europäischen Seuchenschutzbehörde haben darauf eine recht eindeutige Antwort: Nein. (...) Dass so schnell aus irrationalen Ängsten und gegen den Rat der Wissenschaft Politik gemacht wird, ist verstörend. Es hätte eine Lehre aus der Coronapandemie sein müssen, dass Politik aus einem Bauchgefühl heraus gefährlich sein kann. Politiker hätten lernen können, zwischen seriösen Forschern und aufmerksamkeitssüchtigen Wichtigtuern zu unterscheiden. (...) Stattdessen steht die Politik noch immer hilflos vor dieser eigentlich überschaubaren Komplexität. Die Sorge vor einer Verunsicherung der Wählerinnen und Wähler führt zu einer Scheinmaßnahme gegen das Virus. (...) Die neue Testpflicht ist ein Manöver, um von Tatenlosigkeit in anderen Bereichen abzulenken. Angestoßen wurde das Thema von Rechtspopulisten in Italien, nachgeahmt wird es nun von Regierungen in ganz Europa."/ra/DP/ngu