Deutsche Bahn nennt Einstellungsziel für 2023

Dass das Unternehmen trotzdem noch mehr Leute braucht, spürten viele Fahrgäste in den vergangenen Wochen und Monaten, insbesondere im Regionalverkehr. Bei der Deutschen Bahn und auch anderen Verkehrsunternehmen kam es immer wieder zu Verspätungen und Zugausfällen - auch wegen hoher Krankenstände. Weltweit beschäftigte der Konzern Ende Juni des vergangenen Jahres mehr als 338 600 Menschen, davon rund 220 500 in Deutschland./maa/DP/ngu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bahn braucht Zuwachs beim Personal und sucht in diesem Jahr erneut Tausende neue Beschäftigte. Das genaue Einstellungsziel für 2023 will Personalvorstand Martin Seiler an diesem Freitag (9.30 Uhr) bekannt geben. In den vergangenen Jahren rekrutierte die Deutsche Bahn jeweils mehr als 20 000 neue Mitarbeiter und baute den Personalbestand kontinuierlich aus.

