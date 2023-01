"Ein Zeichen dafür, dass Präsident Biden plant, für eine Wiederwahl zu kandidieren, ist, dass er endlich gemerkt hat, dass es ein Problem an der Grenze der USA zu Mexiko gibt. Nicht, dass er vorhätte, deshalb viel zu tun. (...) Bidens Problem ist, dass seine politischen Signale, dass die Grenze im Wesentlichen offen sei, für Migranten einen Magneten geschaffen haben, der sogar noch stärker werden wird. Die Zahl der durch die Grenzpolizei aufgegriffenen Menschen ist im vergangenen Steuerjahr auf 2,2 Millionen gestiegen, von 405 036 im Jahr 2020, und sie dürfte dieses Jahr sogar noch höher liegen. Und dies schließt die Migranten nicht ein, die nie gefasst werden. Das politische Problem des Präsidenten ist, dass dies die Grenzregion enorm belastet (...) Demokratische Bürgermeister sind wütend. So versucht nun der Präsident endlich, dieses Problem anzugehen, indem er "neue Verschärfungsmaßnahmen" ankündigt. Halten Sie uns für skeptisch, dass irgendeine davon viel erreichen wird."/blu/DP/mis

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit neuen Maßnahmen will die US-Regierung die illegale Einwanderung in den Griff bekommen. Präsident Joe Biden will am Sonntag zum ersten Mal in seiner Amtszeit die Grenze besuchen. Dazu schreibt das konservative "Wall Street Journal":

