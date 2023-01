Nach dem starken Aufschwung vom Jahresstart im DAX aus betrachtet kam es gestern zu einer Konsolidierung. Als Ziele waren auf der Oberseite beinah die komplette Range aus November/Dezember durchschritten worden und zudem das GAP zum 14. Dezember geschlossen. Die Dynamik des Momentums von rund 600 Punkten besprachen wir in der Morgenanalyse am 04.01.2023 gestern ausführlich (Rückblick):

20230104 Xetra DAX 4 Wochen-2

Bis zum Mittag verharrte der DAX eher in einer sehr ruhigen Phase von 40 Punkten und hatte das GAP zu Mittwoch vor Augen. Es wurde in der Mittagszeit dann recht "verlässlich" geschlossen und damit ein neues Wochenhoch markiert. Doch vom Momentum der Vortage war hier recht wenig erhalten geblieben:

20230105 Xetra DAX Wochenverlauf

Auch danach nahm das Momentum nicht wirklich zu, die enge Bandbreite des Tages wurde kaum aufgeweicht und betrug am Ende weniger als 100 Punkte:

20230105 Xetra DAX Range

Damit baute sich zwar statistisch die Aufwärtsbewegung etwas aus, doch konnte kein Plus in den Feierabend gebracht werden. Nach 3 Tagen Minus sahen wir in den Daten der Börse Frankfurt somit einen ersten Minustag in diesem Tag, der sich allerdings in Grenzen hielt:

2023-01-05 DAX Boerse Frankfurt

Auch die Wall Street korrigierte gestern wieder. Insbesondere Der Nasdaq, der unter den Abgaben der großen Technologiefirmen litt. Eine Tesla war im Minus, eine Apple und auch eine Alibaba. Bei Salesforce und Amazon werden zudem Mitarbeiter entlassen, was den positiven ADP-Bericht etwas schmälerten.

Folgende Eckpunkte wurden an der Wall Street hinterlassen:

2023-01-05 Wall Street

Mein Trading zur Wall Street Eröffnung war jedoch auf der Long-Seite angelegt. Genau dies möchte ich Dir als Mitschnitt hier gern aufzeigen:

Maßgeblich für die heutige Entwicklung dürfte der Arbeitsmarktbericht sein.

DAX-Ideen zum Freitag

Gestern fragten wir uns übergeordnet, ob die 14.500 ein Widerstand ist. Ich denke dies weiterhin, denn wir konnten uns dort nicht wirklich etablieren (Rückblick:

20230105 DAX Endloskontrakt

Das Update sieht damit in der heutigen Vorbörse ähnlich aus:

20230106 DAX Vorboerse

Übergeordnet sind diese horizontalen Linien für mich damit die Trigger im Trading:

20230106 DAX Endloskontrakt 4 Wochen

Insbesondere 14.30 Uhr könnte es hier zu hohen Schwankungen kommen, da der monatliche US-Arbeitsmarktbericht ansteht.

Damit kommen wir direkt auf die anstehenden Termine zu sprechen.

Termine für Freitag den 06.01.2023

Zudem gibt es heute eine Menge Eckdaten aus dem Wirtschaftskalender.

Direkt 8.00 Uhr blicken wir auf die Einzelhandelsumsätze aus Deutschland und die entsprechenden Werksaufträge.

11.00 Uhr stehen die Einzelhandelsumsätze der EU sowie die EU-Verbraucherpreise an. Sind sie ebenfalls positiver als vorab erwartet, wie wir dies in Deutschland und Frankreich gesehen hatten?

Wichtigster Termin des Tages ist dann 14.30 Uhr der US-Arbeitsmarkt. Mit der offiziellen Statistik aus Washington dürfte geklärt werden, ob die Zinsanhebungen den Arbeitsmarkt in den USA schon einbremsen, oder die Wirtschaft weiter auf Hochtouren läuft.

16.00 Uhr folgt noch der ISM Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe und einige Reden aus dem Notenbankumfeld sowie die COT-Daten am Freitagabend runden das Wochengeschehen dann ab.

Ausführlich habe ich alle anstehenden Termine hier aufgelistet:

2023-01-06 Wirtschaftsdaten1

2023-01-06 Wirtschaftsdaten2

