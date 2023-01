Im Jahresvergleich meldete das Bundesamt für November einen Umsatzrückgang um real 5,9 Prozent, und nominal einen Anstieg um 4,8 Prozent. "Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt die hohen Preissteigerungen im Einzelhandel wider", heißt es in der Mitteilung vom Bundesamt.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Im Einzelhandel in Deutschland sind die Umsätze im November gestiegen. Im Monatsvergleich haben die Erlöse real um 1,1 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Nominal (nicht preisbereinigt) stiegen die Umsätze um 1,3 Prozent zurück.

