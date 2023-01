FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Ende der ersten Börsenwoche zeichnen sich am deutschen Aktienmarkt zum Handelsauftakt erneut Gewinne ab. Allerdings könnte der am Nachmittag erwartete US-Arbeitsmarktbericht einige Investoren nervös machen und damit für Schwankungen im Dax sorgen. Die in dieser Woche bereits veröffentlichten, ausnahmslos positiven Daten zum Arbeitsmarkt in der weltweit größten Volkswirtschaft erhöhen laut Steffen Innes, Managing Partner bei SPI Asset Management nur die Bedeutung des anstehenden Berichts.

Der X-Dax als Indikator signalisierte am Freitag für den Dax rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenbeginn ein Plus von 0,6 Prozent auf 14 522 Punkte, womit sich die Gewinne der ersten Handelswoche des Jahres auf mehr als vier Prozent summieren würden. Der EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, wird am Freitag ebenfalls mit plus 0,6 Prozent erwartet.