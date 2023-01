Tipp der Woche: Die Goldbullen sind auch in 2023 los! Nutzen Sie den Edelmetall-Boom aus! In seinem Börsendienst hat smallCAP Champions-Chefredakteur Marcel Torney bereits im November damit begonnen, seinen Fokus auf den Edelmetallsektor zu richten. "Neben Gold könnte auch Silber in 2023 zu den positiven Überraschungen avancieren", so der Edelmetall-Experte. Sie können sich hier Marcel Torneys Gold-Geheimtipp 2023 noch kostenlos (!) herunterladen. Hier klicken.

07:00 Uhr, Deutschland: About You, Q3-Zahlen 09:15 Uhr, Deutschland: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 Uhr, Deutschland: Bundesgerichtshof (BGH) Hauptverhandlung über Freisprüche von VW-Managern im Untreue-Prozess (Vergütung von Betriebsräten der Volkswagen AG) 10:30 Uhr, Deutschland: Verhandlung einer weiteren Klimaschutz-Klage gegen Volkswagen Deutschland: Airbus, Auftragseingang und Auslieferungen 2022

Konjunkturdaten

08:45 Uhr, Frankreich: Industrieproduktion 11/22

09:00 Uhr, Spanien: Industrieproduktion 11/22

11:30 Uhr, Deutschland: Auktionsergebnis Neuemission inflationsindexierter Bundesanleihen

11:30 Uhr, EU: EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender

16:00 Uhr, USA: Großhandel, Lagerbestände 11/22 (2. Veröffentlichung)

16:00 Uhr, USA: Großhandel, Umsatz 11/22

12:00 Uhr, Deutschland: IG Metall Berlin, Pressekonferenz zu Ausblick auf das gewerkschaftliche Jahr 2023

Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 10.01.2023 Zeit Land Relev. Termin 00:30 JPN Gesamte Haushaltsausgaben (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. frische Nahrungsmittel (Jahr) 00:30 JPN Tokio Verbraucherpreisindex (Jahr) 00:30 JPN Tokio CPI ex. Nahrungsmittel und Energie (Jahr) 01:01 GBR BRC Like-For-Like Einzelhandelsumsätze (Jahr) 11:10 CAN BoC Gouverneur Macklem Rede 11:10 EUR EZB Schnabel Rede 11:10 JPN Bank von Japan Präsident Kuroda spricht 15:00 USA Fed Powell Rede



