Konjunkturdaten

08:00 Uhr, Großbritannien: BIP 11/22

08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 11/22

08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 11/22

08:45 Uhr, Frankreich: Verbraucherpreise 12/22 (endgültig)

10:00 Uhr, Deutschland: BIP 2022 (1. Schätzung)

10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 11/22

11:00 Uhr, EU: Handelsbilanz 11/22

11:00 Uhr, EU: Industrieproduktion 11/22

14:30 Uhr, USA: Ex- und Importpreisindex 12/22

16:00 Uhr, USA: Universität of Michigan, Stimmungsindex 12/22

China: Handelsbilanz 12/22

