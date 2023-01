Marktführerschaft in Deutschland: Trampolinpark-Betreiber JUMP House übernimmt "Superfly"-Gruppe und wächst auf 18 Standorte in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - +++ Germanissippi Trampoline Parks GmbH (Butzbach) und alle Tochtergesellschaften (Superfly-Gruppe) werden 100-prozentige Töchter der JUMP House Holding GmbH in Hamburg, Florian Ruckert wird Geschäftsführer aller Gesellschaften +++ JUMP House Gruppe in Deutschland wächst auf insgesamt 18 Trampolinhallen in Deutschland und eine in Ungarn, die europäische Muttergesellschaft Parc Invest AS (RUSH-Gruppe) betreibt dann insgesamt 40 Trampolinparks in sieben Ländern. +++



Erneuter Wachstumssprung für JUMP House: Das Hamburger Freizeitunternehmen übernimmt per sofort 100 Prozent an der Superfly-Gruppe. Diese betreibt zehn qualitativ hochwertige und erfolgreiche Trampolinparks in Europa (neun in Deutschland, einer in Budapest/Ungarn), weitere drei werden als Franchise unter der gleichen Marke von eigenständigen Unternehmern an drei deutschen Standorten geführt. Die deutsche Superfly-Gruppe war bislang eine Tochter der amerikanischen Germanissippi LLC mit Sitz in Utah und Teil der amerikanischen Sky Zone Gruppe.



Damit wird die Hamburger JUMP House Gruppe klarer Marktführer für Trampolinparks in Deutschland und betreibt hier nun selbst 18 Hallen unter den Marken JUMP House, AirHop, UpSprung und Superfly. Im Jahr 2022 begeisterten alle diese Standorte gemeinsam rund 2 Millionen Gäste, insgesamt rund 800 Mitarbeitende sind nun für die JUMP House Gruppe an 21 Standorten (inkl. dreier Holding-Gesellschaften) für Spaß, Sport und Erlebnis für Groß und Klein im Einsatz.



"Mit JUMP House und Superfly wachsen die beiden stärksten Marken auf dem deutschen Trampolinparkmarkt zusammen - ein echter Meilenstein für alle Beteiligten und die hoch-professionellen Teams in beiden Unternehmen. Wir freuen uns, voneinander zu lernen und gemeinsam weiterhin die Standards für Qualität, Erlebnis und Sicherheit auf dem Markt zu setzen. Hier entsteht ein Top-Player mit enormem Wachstums- und Erfolgspotenzial", so Florian Ruckert, Geschäftsführer von JUMP House und nun auch Geschäftsführer von Superfly. Der bisherige Geschäftsführer von Superfly, Peter Brown, verlässt das Unternehmen mit der Übernahme.