NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Neutral" mit einem Kursziel von 46,40 Euro belassen. Analyst Samuel Bland beschäftigte sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einer möglichen Übernahme der Bahn-Logistiktochter Schenker. Zu einem Preis, der für DSV als alternativen Bieter sinnvoll sei, ergebe sich für die Deutsche Post so gut wie kein Vorteil für die Gewinnentwicklung. Insofern sei es logischer, wenn DSV zum Zuge kommt./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2023 / 19:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2023 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Minus von -2,12 % und einem Kurs von 36,39EUR gehandelt.



Rating: Neutral

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 46,40 Euro