Einzelhandelsumsatz 2022 real voraussichtlich um 0,3 % niedriger als 2021 / Internet- und Versandhandel nach dem Corona-Jahr 2021 mit deutlichen Umsatzrückgängen

WIESBADEN (ots) - Einzelhandelsumsatz, Jahresergebnis 2022 (Schätzung,

vorläufig, Originalwerte)



-0,3 % im Jahr 2022 gegenüber 2021 (real)



+8,2 % im Jahr 2022 gegenüber 2021 (nominal)





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Einzelhandelsumsatz, November 2022 (vorläufig, kalender- und saisonbereinigt)+1,1 % zum Vormonat (real)+1,3 % zum Vormonat (nominal)-5,9 % zum Vorjahresmonat (real)+4,8 % zum Vorjahresmonat (nominal)Der Einzelhandel in Deutschland erzielte nach einer Schätzung des StatistischenBundesamtes (Destatis) im Jahr 2022 real (preisbereinigt) 0,3 % weniger Umsatzund nominal (nicht preisbereinigt) 8,2 % mehr Umsatz als im Rekord-Jahr 2021.Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen spiegelt die hohenPreissteigerungen im Einzelhandel wider. Im Jahr 2021, in welchem der bisherhöchste Jahresumsatz seit Beginn der Zeitreihe erzielt wurde, stiegen dieUmsätze real gegenüber dem Vorjahr 2020 um 0,8 % und gegenüber 2019 um 5,6 %.Der Versand- und Interneteinzelhandel war im Jahr 2022 mit einem Umsatzminus vonreal 8,1 % sowie nominal von 3,2 % deutlich rückläufig. Allerdings hatte dieseBranche während der Corona-Krise enorme Umsatzzuwächse (2021: real +12,3 %gegenüber 2020) erzielt. Dagegen verzeichnete der Einzelhandel ohne Tankstellenund Verkauf von Brennstoffen, wie z. B. Heizöl, im Jahr 2022 im Vergleich zumVorjahr ein Umsatzminus von real etwa 0,3 % sowie nominal einen Zuwachs von 7,3%.Umsatz im November 2022 real 5,9 % niedriger als im Vorjahresmonat, aber 2,2 %höher als vor der Corona-KriseIm November 2022 haben die Einzelhandelsunternehmen in Deutschland nachvorläufigen Ergebnissen kalender- und saisonbereinigt real 1,1 % und nominal 1,3% mehr umgesetzt als im Oktober 2022. Gegenüber dem Vorjahresmonat November 2021sank der Umsatz real um 5,9 %, stieg allerdings nominal um 4,8 %. Damit war derUmsatz real 2,2 % höher als im November 2019, dem Vergleichsmonat vor derCoronakrise. Die Differenz zwischen den nominalen und realen Ergebnissen istauch hier auch die hohen Preissteigerungen im Einzelhandel zurückzuführen.Der Einzelhandel mit Lebensmitteln verzeichnete im November 2022 im Vergleichzum Vormonat kalender- und saisonbereinigt real 1,3 % weniger Umsatz. Gegenüberdem Vorjahresmonat sank der Umsatz um 5,7 % und im Vergleich zum November 2019um 5,2 %.Der reale Umsatz im Einzelhandel mit Nicht-Lebensmitteln war im November 2022kalender- und saisonbereinigt 2,1 % höher als im Oktober 2022. Damit lag derUmsatz real um 6,1 % unter dem Niveau des Vorjahresmonats, jedoch mit einem Plusvon 7,7 % deutlich über dem Vergleichsmonat November 2019.