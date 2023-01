Durch die Konsolidierung der Produktion von DOCL in das bestehende Netzwerk von RHI Magnesita in Indien werden erhebliche Synergien bei der Netzwerkoptimierung erzielt. Mit der Integration werden die bestehenden Produktionskapazitäten in Indien um rund 300.000 Tonnen pro Jahr erweitert, insbesondere bei geformten und ungeformten Feuerfestprodukten. Dies ist ein weiterer entscheidender Schritt in den strategischen Wachstumsplänen von RHI Magnesita in diesem Schlüsselmarkt und wird es dem integrierten Unternehmen ermöglichen, Kunden verstärkt mit einem "local for local"-Ansatz zu bedienen und gleichzeitig eine breitere Produktpalette anzubieten.

Stefan Borgas, CEO von RHI Magnesita, dazu: "Die Integration von DOCL in das Geschäft von RHI Magnesita wird unsere Position als Marktführer in Indien weiter stärken. Die erweiterte Region wird damit als Zentrum und Ausgangspunkt für weiteren Wachstum fungieren. Wir investieren in technologischen Fortschritt entlang der gesamten Wertschöpfungskette, um unser Netzwerk in Indien moderner und nachhaltiger zu gestalten. Die Integration wird uns die Möglichkeit eröffnen, in Indien einen Talentpool zu schaffen, der bereit ist, die Feuerfestindustrie weltweit zu bedienen."



Parmod Sagar, CEO von RHI Magnesita India, ergänzt: "Wir werden Synergien nutzen und unsere Stärken bündeln, um unsere Stakeholder noch effizienter zu bedienen. Wir haben bereits ein Projekt zur vollständigen Integration von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Produkten und Prozessen der beiden Unternehmen gestartet, um den Kunden durch Serviceoptimierung einen höheren Wert zu bieten. Die Integration wird zu einer Wertsteigerung für alle Stakeholder des kombinierten Unternehmens führen."