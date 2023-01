Seite 2 ► Seite 1 von 2

Würselen (ots) - Michael Haupt ist der Gründer und Geschäftsführer der MediTalents GmbH, die er aufgrund seiner persönlichen Erfahrungen mit demPersonalmangel in Pflegeeinrichtungen gründete. Dabei setzt sein Team modernsteTechnologien und Marketingansätze ein, um Pflegeheime und -dienste,Krankenhäuser und Residenzen mit dem benötigten Personal auszustatten.Der Personalmangel im Gesundheitsbereich ist nicht neu, allerdings hat er sichin den letzten Jahren deutlich verschärft. Zu viele Pflegeeinrichtungen und-dienste kämpfen mit massiver Unterbesetzung - dieser Personalmangel wirkt sichgleich mehrfach negativ aus. Einerseits ist die Belegschaft überarbeitet, wasdie Anfälligkeit für Krankheiten naturgemäß erhöht. Andererseits leidet dieQualität der Arbeit, was für die Patienten dramatische Folgen haben kann. Aberauch das Personal wird immer unzufriedener: Die Mitarbeiter waren mit großenIdealen angetreten, um kranken Menschen zu helfen und sehen sich nun nicht mehrso dazu in der Lage, wie es angemessen und im Sinne der Patienten wäre - einunhaltbarer Zustand. "Das schafft Frust, plötzliche Kündigungen sind daher keineSeltenheit. Für die Einrichtung heißt das, so schnell wie möglich Ersatz zufinden - und das erweist sich in der Praxis als gar nicht so einfach für sie",sagt auch Michael Haupt, der sich mit seiner Medi Talents GmbH daraufspezialisiert hat, Pflegeeinrichtungen bei der Personalsuche zu unterstützen.Welche Schwerpunkte sein Team dabei setzt und welche Veränderungen bei derPersonalsuche vor allem ab 2023 zu beachten sind, hat er im Folgendenzusammengefasst.1. Neue Wege eröffnen - richtige Plattformen eruierenZunächst ist es wichtig, die geeignete Bewerbergruppe von vornherein bessereinzugrenzen und bedarfsgerecht anzusprechen. Das wird im kommenden Jahr nochkomplizierter, denn die gängigen Plattformen und sozialen Netzwerke wie Facebook oder Instagram sind regelrecht überlaufen. Zahlreiche Agenturen befassen sichverstärkt mit Social Recruiting, also der auf die Social Media abgestimmtenPersonalsuche. Je intensiver diese Netzwerke jedoch für derartige Maßnahmengenutzt werden, desto weniger effektiv werden diese. Für Unternehmen gilt esdaher zusätzlich eine professionelle Karriereseite aufzubauen, die dieReputation der Einrichtung optimal vermitteln sollte und sich neben Facebook undInstagram auch auf andere relevante Netzwerke, wie TikTok zu fokussieren, umgeeignete Mitarbeiter von sich zu überzeugen.2. Für einen attraktiven Online-Auftritt sorgenIn Zeiten der Digitalisierung ist es besonders wichtig, für den eigenenattraktiven Online-Auftritt zu sorgen. Hierzu gehört auch, das Internet von