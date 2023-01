Marktführerschaft in Deutschland Trampolinpark-Betreiber JUMP House übernimmt "Superfly"-Gruppe und wächst auf 18 Standorte in Deutschland (FOTO)

Hamburg (ots) - +++ Germanissippi Trampoline Parks GmbH (Butzbach) und alle

Tochtergesellschaften (Superfly-Gruppe) werden 100-prozentige Töchter der JUMP

House Holding GmbH in Hamburg, Florian Ruckert wird Geschäftsführer aller

Gesellschaften +++ JUMP House Gruppe in Deutschland wächst auf insgesamt 18

Trampolinhallen in Deutschland und eine in Ungarn, die europäische

Muttergesellschaft Parc Invest AS (RUSH-Gruppe) betreibt dann insgesamt 40

Trampolinparks in sieben Ländern. +++



Erneuter Wachstumssprung für JUMP House: Das Hamburger Freizeitunternehmen

übernimmt per sofort 100 Prozent an der Superfly-Gruppe. Diese betreibt zehn

qualitativ hochwertige und erfolgreiche Trampolinparks in Europa (neun in

Deutschland, einer in Budapest/Ungarn), weitere drei werden als Franchise unter

der gleichen Marke von eigenständigen Unternehmern an drei deutschen Standorten

geführt. Die deutsche Superfly-Gruppe war bislang eine Tochter der

amerikanischen Germanissippi LLC mit Sitz in Utah und Teil der amerikanischen

Sky Zone Gruppe.