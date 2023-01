Ende vergangenen Jahres verkündete Queensland Gold Hills (TSXV OZAU / WKN A3C9BH) einen abrupten Wechsel der Geschäftsausrichtung. Statt nach Gold in Australien sucht man jetzt nach Lithium in Kanada. Qualität und Lage des neuen Projekts führten dazu, dass die Anleger diese Neuausrichtung geradezu euphorisch begrüßten.

Kurz bevor die Gesellschaft Ende November 2022 verkündete, das Lithiumprojekt Mia in Québec zu übernehmen, notiert die Aktie bei nur 0,125 CAD, nur um wenige Tage später ein 52-Wochenhoch von 0,54 CAD zu erreichen! Dabei spielt eine große Rolle, dass der Lithiumsektor insgesamt derzeit „heiß“ ist, da sich immer mehr zeigt, dass Elektromobilität und Energiewende die beherrschenden Trends des Jahrzehnts sein werden.

Hinzu kommt, dass sich auf dem Projektgelände von Mia ein 8,3 Kilometer langer Trend von diskontinuierlichen Pegmatitintrusionen befindet, innerhalb dessen in der Vergangenheit neun Metalllagerstätten direkt auf dem Grundstück des Unternehmens identifiziert wurden, darunter zwei Lithiumlagerstätten, nämlich Mia Li-1 und Mia Li-2. Und last but not least befindet sich die Liegenschaft in ausgezeichneter Nachbarschaft, liegt in der gleichen Region wie die Projekte von Patriot Battery Metals und Li-FT Power, die bereits gezeigt haben, wie sich erfolgreiche Lithiumunternehmen in dieser Region entwickeln können.

Kurz vor Jahresende kam dann noch die Nachricht, dass man 18 Oberflächenproben vom Mia-Projekt untersucht hatte und diese im Schnitt hohe 2,65% Li2O aufwiesen. Kein Wunder also, dass die Gesellschaft der Neuausrichtung auf Lithium Rechnung tragen und den Namen Queensland Gold Hills ad acta legen will. Stattdessen wird man ab dem 9.01.2023 mit Handelsbeginn an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen Q2 Metals Corp. und mit dem Symbol QTWO gehandelt werden. Damit trägt man, so das Unternehmen, beiden Projekten, Mia in Québec und Big Hill Gold in Queensland Rechnung. Ebenfalls geändert wird die ISIN, die dann CA74739G1072 lautet. Eine neue Website und neues Informationsmaterial sind in den kommenden Wochen zu erwarten.

Wir hoffen, dass die Namensänderung nur die erste einer Reihe von Nachrichten dieses Jahr ist, mit denen Q2 Metals Fortschritte vom Mia-Projekt meldet – und man mit dem Projekt auch die Aktie voranbringt. Die Chancen stehen dafür unserer Ansicht nach gut, auch wenn es sich sicherlich um eine riskante Spekulation handelt.



