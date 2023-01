MORGAN STANLEY stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Sanofi von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 102 Euro angehoben. Analyst James Quigley und sein Kollege Mark Purcell rechnen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie mit einer Rotation der Anleger von defensiven in zyklische und wachstumsträchtige Pharma-Aktien. Unter diesen Umständen wurde das Votum für Sanofi gesenkt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2023 / 04:01 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 90,53EUR gehandelt.