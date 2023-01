Reflex Advanced Materials schließt erste Explorationsarbeiten im Grafitprojekt Ruby ab

6. Januar 2023 - Vancouver, B.C. - Reflex Advanced Materials Corp. (CSE: RFLX), (OTCQB:RFLXF), (FWB:HF2) („Reflex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass die geologischen Explorationsarbeiten im Grafitprojekt Ruby im Herbst 2022 aufgenommen wurden. Das Grafitprojekt Ruby (das „Projekt“) erstreckt sich über etwa 2.000 Acres und umfasst 96 staatliche Erzgang-Bergbauclaims (Federal Lode Mining Claims) in Beaverhead County (Montana, USA). Das Unternehmen sicherte sich im September eine Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile am Projekt (siehe Pressemeldung vom 12. Oktober 2022).

Reflex beauftragte die Firma Ethos Geological („Ethos“) aus Bozeman (Montana) mit der Leitung der Explorationsarbeiten, der Identifizierung potenziell grafitführender Gebiete und der Erarbeitung eines geologischen Modells der Stratigraphie und Struktur. Die geologischen Untersuchungen von Ethos legen nahe, dass der Ursprung der geologischen Bedingungen im Projektgebiet eine alte marine Abfolge von Schlämmen, Schluffen und Karbonaten ist; dass vor mehr als 2,5 Milliarden Jahren ausgedehnte Algenrasen in dieser archäischen Umgebung vorhanden waren; und dass diese Sedimentgesteine wahrscheinlich die Quelle des Kohlenstoffs für die als Erzgänge oder Flocken vorliegende Grafitmineralisierung waren, die während der Metamorphose und der späteren hydrothermalen Alteration entstanden ist. Darüber hinaus deuten die geologischen Untersuchungen von Ethos darauf hin, dass die Schwankungen des Kohlenstoffsgehalts in den Sedimentgesteinen wahrscheinlich für die Grafitkonzentration im Projekt Ruby verantwortlich ist, während historische und aktuelle Minenstandorte in der Region Talk mit nur geringem Grafitanteil aufweisen.

Im Rahmen der ersten geologischen Arbeiten, die von August bis November durchgeführt wurden, absolvierte Ethos die folgenden Untersuchungen:

Detaillierte geologische Feldkartierungen; Probenahmen der verschiedenen Gesteinsarten an 25 Stellen und Einreichung dieser Proben zur chemischen Analyse zur Unterstützung der lithologischen und strukturellen Kartierungem; Bodenuntersuchungen, wobei 201 Proben in einem Abstand von 25 m entlang von drei Linien entnommen und auf ihren pH-Wert und ihre geochemische Beschaffenheit analysiert wurden, um lithologische Veränderungen auf dem Gelände zu ermitteln; Detaillierte Photogrammetrie und Höhenmodellierung mit einem unbemannten Luftfahrzeug (UAV oder Drohne); Erfassung von elektromagnetischen (EM) Daten an der Oberfläche auf rund 100 Profilkilometern im Linienabstand von 200 m mit einem GEM-2 Ski von Geophex Ltd., einem tragbaren EM-Messgerät mit mehreren Frequenzen; und Beauftragung von KLM Geoscience LLC mit der Durchführung einer IP-Messung entlang dreier Linien mit einer Länge von jeweils ca. 1.500 m und einem Dipolabstand von 50 m zur Ermittlung potenziell grafithaltiger Abschnitte durch die Suche nach elektrisch leitfähigen und aufladbaren Anomalien.