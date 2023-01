Mercedes testet wichtigen Widerstand!

Der Autokonzern Mercedes fängt an, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden. Ab 2024 sollen die wichtigsten Motorenwerke in Deutschland, Rumänien und China mit der Massenproduktion von Batterien und Elektromotoren beginnen. Bis Mitte des Jahrzehnts soll die Hälfte aller Auslieferungen weltweit vollelektrisch oder mit Hybridantrieb erfolgen. Aktuell sind es rund 15 Prozent. Doch zuletzt mussten die Schwaben ausgerechnet in ihrem wichtigsten Markt China die Preise senken, um die eigenen Absatzziele zu erreichen. Am Ende des Jahrzehnts soll Mercedes-Benz zu einer vollelektrischen Automarke werden, aber nur dort, wo es die Marktbedingungen zulassen. Weil der Autobauer mittelfristig weiter auf Hybridantriebe setzt, bleibt für Benziner und Diesel eine Hintertür offen.

