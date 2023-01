Demgegenüber rieten die Fachleute der Citigroup, europäische Aktien im Portfolio überzugewichten. Die Strategen rund um Robert Buckland argumentierten, dass die "schlechten Gewinnnachrichten" der Konzerne inzwischen in den Kursen berücksichtigt seien.

Doch angesichts des unerwartet großen Angebots an Anleihen und der entschiedenen Haltung der Zentralbanken, die hohe Inflation zu bekämpfen, schließen die SocGen-Analysten nicht aus, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bis Ende März sogar auf 3,0 Prozent steigt. Derart hoch rentierten sie zuletzt 2011.

"Wir kaufen noch keine europäischen Aktien", schrieb das Analystenteam der SocGen um Roland Kaloyan. Diese sind nach Meinung der Experten im Vergleich zu Anleihen aktuell zu teuer. Die Fachleute rechnen in ihrem Basisszenario damit, dass die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen als wichtiger Maßstab für den europäischen Anleihenmarkt bis Ende des ersten Quartals auf 2,5 Prozent steigen könnte. Aktuell beträgt sie 2,3 Prozent.

PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem guten Jahresstart an den europäischen Aktienmärkten sind sich Analysten uneins über die weiteren Perspektiven. So rieten die Experten des US-Bankhauses Citigroup am Freitag zu einer Übergewichtung der Börsen diesseits des Atlantiks, während die Strategen der französischen Bank Societe Generale (SocGen) ebenfalls zum Wochenschluss eine gegenteilige Auffassung vertraten.

