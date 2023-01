Gerade einmal drei Monate ist es her, dass Elon Musk den Preis seiner E-Autos für alle Versionen der Modelle 3 und Y in China reduzierte. Nun setzte der E-Fahrzeughersteller aus den USA die Preise erneut herunter. Der Einstiegspreis für das Model 3 liegt laut der Unternehmenswebsite bei nun 33.427 US-Dollar. Laut der Nachrichtenagentur Reuters sind Model 3 und Model Y in China nun 24 bis 32 Prozent günstiger als in den USA.

Noch im Dezember lag die Zahl der Auslieferungen von in China hergestellten Teslas auf dem niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Das meldete die China Passenger Car Association. Im Jahr 2023 könnte es für den US-amerikanischen E-Auto-Pionier noch schwieriger werden. "Wir gehen davon aus, dass die neuen EV-Produktionskapazitäten in China die neue Nachfrage im Jahr 2023 übersteigen werden, und die Kapazitätsauslastung von Tesla Shanghai könnte in diesem Jahr auf etwa oder sogar unter 80 Prozent fallen, wenn das Werk in Berlin hochgefahren wird", zitiert Reuters den Analysten der China Merchants Bank International (CMBI), Shi Ji.