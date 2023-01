Neuer Niederlassungsleiter in der Quirin Privatbank Stuttgart (FOTO)

Berlin (ots) - Die Stuttgarter Niederlassung der Quirin Privatbank (http://www.quirinprivatbank.de ) wird seit dem 1. Januar 2023 von JoachimWolfangel geleitet. Der bisherige Leiter, Michael Raith, hat den Staffelstab aufeigenen Wunsch übergeben.Die Stuttgarter Niederlassung der unabhängig beratenden und bundesweitvertretenen Quirin Privatbank hat seit Anfang Januar 2023 einen neuen Leiter,Joachim Wolfangel. Bereits 2008 kam Wolfangel von einer deutschen Großbank zurQuirin Privatbank nach Stuttgart, wo er als Vermögensberater und zuletzt alsstellvertretender Leiter maßgeblich zum Erfolg der Niederlassung beigetragenhat. "Ich freue mich sehr, jetzt noch mehr Verantwortung übernehmen zu können,nicht nur für die Vermögen meiner eigenen Kundinnen und Kunden, sondern auch fürden gesamten Standort, der einer der erfolgreichsten bundesweit ist", soWolfangel. "Gemeinsam mit unserer digitalen Tochter quirion sorgen wir dafür,dass jede Anlegerin und jeder Anleger von einer professionellen, einfachen undgünstigen Anlage profitieren kann - unabhängig davon, ob sie oder er 25 Euromonatlich oder 3 Millionen Euro einmalig anlegen wollen."Zuvor leitete Michael Raith über 15 Jahre die Stuttgarter Niederlassung - er hatihren Auf- und Ausbau stets vorangetrieben und so zum Erfolg der gesamten Bankbeigetragen. Raith bleibt dem Standort als Senior-Berater weiterhin erhalten."Wir haben viel erreicht in den letzten 15 Jahren und sind stetig gewachsen,trotz aller Krisen und Marktturbulenzen", so Raith. "Und wir haben noch vielvor. Ich persönlich möchte gerne etwas kürzer treten und mir mehr Zeit für meineFamilie nehmen. Deshalb übergebe ich die Führungsverantwortung gerne an JoachimWolfangel - ich weiß sie bei ihm in den besten Händen."Die Quirin Privatbank in Stuttgart (https://www.quirinprivatbank.de/stuttgart)wurde 2007 gegründet, das Team besteht mittlerweile aus 13 Kolleginnen undKollegen, davon 10 Beraterinnen und Berater sowie drei Assistentinnen.Über die Quirin Privatbank AG:Die Quirin Privatbank AG ( http://www.quirinprivatbank.de ) unterscheidet sichvon anderen Privatbanken in Deutschland durch ihr Geschäftsmodell: 2006 hat dieBank die im Finanzbereich üblichen Provisionen abgeschafft und berätPrivatanleger seitdem ausschließlich gegen Honorar, wie es beispielsweise auchbeim Architekten, Steuerberater oder Rechtsanwalt der Fall ist. Neben demAnlagegeschäft für Privatkunden wird der Unternehmenserfolg durch einen zweitenGeschäftsbereich getragen, die Beratung mittelständischer Unternehmen beiFinanzierungsmaßnahmen auf Eigen- und Fremdkapitalbasis (Kapitalmarktgeschäft).Die Quirin Privatbank hat ihren Hauptsitz in Berlin und betreut gegenwärtig rund5 Milliarden Euro an Kundenvermögen an 15 Standorten bundesweit. ImPrivatkundengeschäft bietet die Bank Anlegern ein in Deutschland bishereinmaliges Betreuungskonzept, das auf kompletter Kostentransparenz undRückvergütung aller offenen und versteckten Provisionen beruht. 2013 gründetedie Bank zudem die digitale Geldanlage quirion ( http://www.quirion.de/ ), dieals quirion AG mittlerweile rechtlich selbstständig ist.Pressekontakt:Ansprechpartnerin für die Medien:Janine PentzoldUnternehmenskommunikationQuirin Privatbank AGKurfürstendamm 119 in 10711 BerlinTelefon: +49 (0)30 89021-336E-Mail: mailto:janine.pentzold@quirinprivatbank.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63861/5410284OTS: Quirin Privatbank AGISIN: DE0005202303

