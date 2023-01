2022 war ein schlechtes Börsenjahr – geht das so weiter?

Die Uneinigkeit an den Börsen ist so groß wie selten zuvor. Das sieht man auch an den recht weit auseinander liegenden Kurszielen der Analysten für den S&P 500 als größtem Börsenindex in den USA. Viele Belastungsfaktoren aus 2022 werden die Anleger auch im neuen Jahr beschäftigen. Im Fokus bleiben vor allem die Notenbanken und verbunden damit die Sorgen, dass die straffe Geldpolitik Häusermarkt, konjunkturelle Entwicklung und final auch den Arbeitsmarkt ins Rutschen bringen könnte. Mut macht jedoch die Statistik: Vorwahljahre wie 2023 bieten die höchsten Gewinnchancen an den Aktienmärkten im vierjährigen US-Wahlzyklus.

Wir handeln antizyklisch und agieren nach Behavioral Finance, unterstützt natürlich von einem starken Team mit großer Erfahrung und auch mit technischer Analyse von Franz-Georg Wenner und der Börsenerfahrung aller anderen von kumuliert 150 Jahren. Ein Börsendienst, der SIE an die Hand nimmt, mit Kopf, Wissen und vor allem – so nah am Markt wie sonst niemand. Morgens früh ab 8 bis abends zum US-Schluss. Mit Podcasts, Depots, Research, Produkten, aktiven Hebeltrades, Anlagepapapieren, großem Verständnis für Volatilität und geschicktem Einsatz.

Dies reflektiert alles unsere beiden Hauptdepots und deren Performance in einem Jahr 2022 in dem man zeigen kann und muss, WAS man kann und draufhat. Überzeugen Sie sich gerne – wir freuen uns. Keine Knebelverträge über Jahre, wenn gewünscht monatlich kündbar, testweise für eine Zeit – suchen Sie es sich aus. Wir überzeugen statt Sie von vornweg zu binden und zu knebeln.

Alle Weitere hier – mit den Infos zu unserem täglichen Börsendienst bei Feingold Research.

Wie geh ich mit meinen Investments um, die Verluste eingefahren haben?

Eine wichtige Börsenregel lautet: „Verlieben Sie sich nie in eine Aktie.“ Ein einfacher Trick kann helfen, schnell zu einer Entscheidung zu kommen. Sprechen auch jetzt noch die gleichen Argumente für einen Einstieg wie beim Kauf? Hat sich aber das fundamentale und technische Umfeld grundlegend verändert, gilt es die Position zu schließen und mit dem freien Kapital in aussichtsreichere Investments einzusteigen. Kleiner Tipp: Nicht selten entwickeln sich die Gewinner im Januar auch recht gut im Gesamtjahr. „Sowohl auf Indexebene als auch bei Einzeltiteln hat sich in den letzten Jahren ein antizyklischer Ansatz jedoch oft gelohnt“, findet Jürgen Molnar als Analyst vom Broker RoboMarkets. Und in der Tat: Ob Fraport, Netflix, Lufthansa, PNE Wind, Deutsche Bank oder Biontech – seit Frühjahr 2020 war es eine gute Idee zu gehen, wenn der Hype überhand nahm und zu kaufen, wenn keiner was von der jeweiligen Aktienstory hören wollte.