Sind Wetten auf fallende Aktienkurse die langfristig bessere Anlagestrategie? Die Überlegung scheint nicht so abwegig, führt man sich erst einmal vor Augen, wie viel Geld institutionelle Shortseller zuletzt verdient haben. Während es an den globalen Börsenplätzen im vergangenen Jahr rasant bergab ging, beendeten Shortseller das Jahr 2022 mit einem Plus von 300 Milliarden US-Dollar. Das zeigt eine Auswertung des US-Datenanbieters S3 Partners.

Damit nicht genug: Leerverkäufer haben nicht nur ordentlich Kohle gemacht, sondern den Markt auch deutlich "geschlagen". In den Bullenmärkten der Vorjahre waren ihre prozentualen Verluste geringer als die Gewinne der großen Börsenbarometer. In schwachen Börsenjahren wiederum waren Short-Gewinne prozentual größer als die Verluste von breiten Marktindizes. So lag der Gewinn durch Leerverkäufe im Vorjahr bei 30,8 Prozent, während der S&P 500 aber "nur" 19,4 Prozent nachgab – ein Outperformance, wenn man so will.