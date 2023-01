Die Aktie der Münchener Rück gehörte bereits im vierten Quartal 2022 zu den positiven Überraschungen im Dax, um das Wort „Überflieger“ zu vermeiden. Vor Weihnachten trat die Aktie in eine Konsolidierung über eine Seitwärtsbewegung ein, aus der sie aber pünktlich zum Jahresstart wieder ausbrechen konnte. Die Kursrally geht somit in die nächste Runde…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Münchener Rück vom 30.12. hieß es unter anderem „[…] In den letzten Handelstagen war eine Konsolidierung auf hohem Niveau zu beobachten. Die Münchener Rück verstand es bislang, den 300er Kursbereich – von einem kurzen Ausflug darunter einmal abgesehen – zu verteidigen. Damit befindet sich die Aktie mit Blick auf den Jahresstart in einer aussichtsreichen Lage. Kurzum. Die Aktie konsolidiert. Im besten Fall gelingt es ihr weiterhin, die 300 Euro zu verteidigen. Aus charttechnischer Sicht könnte sich die Konsolidierung sogar noch bis in den Bereich von 280 Euro ausdehnen, ohne das bullische Szenario zu gefährden. Sollte es hingegen darunter gehen, würde eine Neubewertung notwendig werden. Auf der Oberseite würde ein erfolgreicher Ausbruch über die 310 Euro das Startsignal für die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung geben.“

Der untere 6-Monats-Chart verdeutlicht die aktuelle Lage.

Mit Jahresbeginn übte die Münchener Rück Druck auf die obere Begrenzung der zuletzt dominierenden Handelsspanne aus. Schließlich überwand die Aktie den Widerstand bei 310 Euro, brach aus der Handelsspanne aus und löste damit ein frisches Kaufsignal aus.

In der aktuellen Phase ist es wichtig, dass es der Münchener Rück gelingt, die Ausbruchsbewegung am Laufen zu halten und so Abstand zwischen sich und dem Ausbruchsniveau zu gewinnen. Etwaige Gewinnmitnahmen sind mit Blick auf das exponierte Kursniveau nicht auszuschließen, bleiben im besten Fall aber auf 310 Euro begrenzt. Bei einem Rücksetzer unter die 300 Euro ist Obacht geboten. Sollte es gar zu einer Bewegung unter die 293 Euro kommen, muss die Lage insgesamt noch einmal neu bewertet werden.

Wohin die Reise für die Münchener Rück auf der Oberseite noch gehen kann, zeigt ein Blick auf den Langfrist-Chart auf Monatsbasis. Hier winkt ein Bewegungsziel von 350 Euro (relevanter Kursbereich aus dem Jahr 2000). Über kurz oder lang könnte es jedoch auch zu einer Bewegung in Richtung 400 Euro kommen…