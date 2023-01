FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein robuster Arbeitsmarktbericht aus den USA und eine etwas schwächer als erwartete Inflation in der Eurozone haben dem Dax am Freitag Auftrieb gegeben. Der Leitindex, der nach einem freundlichen Handelsauftakt rasch in die Verlustzone gedreht war, zeigte sich am Nachmittag mit 0,55 Prozent zurück im Plus auf 14 515,49 Punkte. Damit steuert er auf eine starke erste Handelswoche im neuen Jahr zu. Der Wochengewinn beträgt derzeit 4,3 Prozent.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Freitagnachmittag um 0,60 Prozent auf 26 831,07 Punkte hoch. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,76 Prozent. Dass die einflussreiche US-Bank Citigroup inzwischen empfiehlt, europäischen Aktien im Portfolio mehr Gewicht zu geben und die Finger von US-Aktien zu lassen, dürfte die Börsenstimmung ebenfalls leicht stützen. Die Experten der Societe Generale halten europäische Aktien mittlerweile insgesamt aber für eher teuer und raten, auf einen Rücksetzer zu warten.