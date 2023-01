Die Finanzmärkte fanden angesichts der widersprüchlichen Entwicklung keine klare Richtung. So gab der US-Dollar zunächst nach. Er erholte sich jedoch wieder. Die Anleihekurse legten nur zeitweise deutlich zu. Die Aktienmärkte gaben Anfangsgewinne wieder ab./jsl/jkr/he

In der Corona-Krise war der Arbeitsmarkt zeitweise eingebrochen. Mittlerweile hat er sich deutlich erholt, viele Unternehmen klagen sogar über einen Arbeitskräftemangel.

Volkswirte wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt eine Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent erwartet. Zudem wurde die Quote für November nach unten revidiert. Sie lag bei 3,6 Prozent, nachdem zuvor 3,7 Prozent gemeldet worden waren. Nach Angaben des Ministeriums waren im Dezember 5,722 Millionen US-Amerikaner ohne Beschäftigung nach 6,0 Millionen im Monat zuvor.

Außerhalb der Landwirtschaft sind 223 000 Stellen hinzugekommen. Analysten hatten im Schnitt lediglich mit 203 000 neuen Stellen gerechnet. Allerdings wurde der Beschäftigungsaufbau in den beiden Vormonaten um insgesamt 28 000 Stellen nach unten revidiert.

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich auch im Dezember sehr robust gezeigt. Die Beschäftigtenzahl stieg weiter deutlich, während die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren fiel. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht hervor. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel jedoch schwächer als erwartet aus.

ROUNDUP 2 US-Arbeitsmarkt bleibt robust - Quote sinkt auf 3,5 Prozent

