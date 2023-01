Wirtschaft Landeswirtschaftsminister fürchten Deindustrialisierung

Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach fordert einfachere Förderbedingungen für Technologieunternehmen, die in Deutschland neue Werke auf- oder ausbauen. "Im Standortwettbewerb mit den USA wird Europa ansonsten den Kürzeren ziehen", sagte der SPD-Politiker dem "Spiegel" in der neuen Ausgabe.



Wenn Brüssel und Berlin die Förderrichtlinien nicht schleunigst reformierten, gingen "wichtige Zukunftsbereiche wie Batterien und Wasserstoff verloren". Dies, so Steinbach, käme einer "Deindustrialisierung Deutschlands und Europas" gleich. Anders als in den USA gebe es in Deutschland für investitionswillige Unternehmen derzeit keinerlei Verlässlichkeit, ob, wann und in welcher Höhe Fördermittel fließen.