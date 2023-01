Technologietitel haben in den letzten Monaten massiv an Wert verloren, dies lag zum einen an den steigenden Zinsen, am Beispiel von Apple allerdings auch an den zahlreichen Lockdowns in China und damit verbundenen Produktionsausfällen. Auch hat sich aber der Konsum sichtlich abgeschwächt, was rückläufige Verkaufszahlen bei Apple auslöste. Die Aktie verlor entsprechend seit ihren Verlaufshochs aus Anfang 2022 bei 182,94 US-Dollar rund 32 Prozent auf 124,17 US-Dollar an Wert und begab sich in einen äußerst wichtigen Unterstützungsbereich aus den Jahren 2020/2021. Außerdem verläuft in diesem Bereich auch noch der EMA 200 als weiterer Support.

Zinsängste sinken

Nach aktueller Auswertung von US-Wirtschaftsdaten liegt die Wahrscheinlichkeit auf eine Leitzinsanhebung in den USA im Februar bei nunmehr 35 Prozent, das stürzt am letzten Handelstag dieser Woche die Notierungen von Technologiewerten. Gelingt es der Apple-Aktie einen Turnaround hinzulegen und mindestens über 130,00 US-Dollar zuzulegen, könnte eine Erholungsbewegung nach den massiven Kursverlusten der letzten Monate einsetzen und das Papier zunächst 134,37 US-Dollar vorantreiben. Darüber befindet sich ein weiteres potenzielles Ziel bei 138,27 US-Dollar. Aber erst dort wird sich der weitere Werdegang der Aktie erst noch entscheiden müssen, auch beherrscht noch ein intakter Abwärtstrend das Handelsgeschehen in dem Papier. Sollte das aktuelle Wochentief bei 124,17 US-Dollar dagegen unterschritten werden, dürften weitere Verluste bis auf den EMA 200 bei 119,94 US-Dollar abwärts reichen.