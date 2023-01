Fazit:

Rein technisch betrachtet kann erst oberhalb von 350,88 US-Dollar ein Anstieg der Goldman-Sachs-Aktie an 357,89 und darüber 389,58 US-Dollar abgeleitet werden. Für dieses Minimalziel könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN UL0F58 ausgestattet mit einem Hebel von 21,7 zum Einsatz kommen. Die möglich Renditechance beliefe sich auf insgesamt 250 Prozent, Ziel des Scheins läge bei einem Test der Novemberhochs bei 0,55 Euro. Dieses Unterfangen dürfte jedoch einige Wochen in Anspruch nehmen, eine Verlustbegrenzung sollte daher das Niveau von vorläufig 336,50 US-Dollar nicht überschreiten. Eine entsprechende Verlustbegrenzung im Schein würde sich dann bei 0,05 Euro ergeben. Aufgrund der unsicheren Lage in diesem Wertpapier sollten noch kleinere Handelsgrößen in Erwägung gezogen werden.