TEMPE - Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Dezember unerwartet deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 6,9 Punkte auf 49,6 Punkte zu, wie das Institut am Freitag in Tempe mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2020 - also zu Beginn der Corona-Krise. Volkswirte hatten nur mit einem leichten Rückgang auf 55,0 Punkte gerechnet.

WASHINGTON - Der Arbeitsmarkt in den USA hat sich auch im Dezember sehr robust gezeigt. Die Beschäftigtenzahl stieg weiter deutlich, während die Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahren fiel. Dies geht aus dem am Freitag veröffentlichten Arbeitsmarktbericht hervor. Der Anstieg der Stundenlöhne fiel jedoch schwächer als erwartet aus.

USA: Industrieaufträge fallen stärker als erwartet



WASHINGTON - Der Auftragseingang der US-Industrie ist im November stärker als erwartet zurückgegangen. Im Monatsvergleich seien die Bestellungen um 1,8 Prozent gefallen, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten einem Rückgang von 1,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Bestellungen um abwärts revidierte 0,4 Prozent gestiegen. Ohne Transportgüter wie Flugzeuge fielen die Industrieaufträge im November um 0,8 Prozent.

Ukraine ignoriert von Russland einseitig erklärte Waffenruhe

BACHMUT - Während der von Russland einseitig erklärten Waffenruhe zum orthodoxen Weihnachtsfest haben ukrainische Soldaten im Donezker Gebiet das Feuer auf Stellungen des Feindes eröffnet. "Auf diese Weise gratulieren sie den Besatzern zum bevorstehenden Weihnachten!", teilte das Verteidigungsministerium in Kiew am Freitag in sozialen Netzwerken mit. In der Kleinstadt Bachmut seien Stellungen der russischen Truppen mit 120-Millimeter-Mörsergranaten als "Geschenk" beschossen worden. "Der Widerstand geht weiter, bis der letzte russische Eindringling auf ukrainischem Boden getötet ist!", hieß es in der Mitteilung.

ROUNDUP/Eurozone: Inflation schwächt sich stärker als erwartet ab

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone hat sich im Dezember stärker als erwartet abgeschwächt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 9,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate noch bei 10,1 Prozent gelegen.