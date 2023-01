Im Zeitraum zwischen Juni 2022 und dem heutigen Handelstag schwankte die Dow-Aktie in einem laufenden Abwärtstrend zwischen den Kursmarken von 43,04 und 56,43 US-Dollar seitwärts. Dabei hat sich zunehmend der Verdacht einer inversen SKS-Formation und damit einer einhergehenden Trendwende aufgedrängt. Im heutigen Handelsverlauf gelang es die zu einem Kaufsignale notwendige Nackenlinie zu überwinden und sogleich den EMA 200 dazu. Damit kann nun die Abwärtstrendlinie bestehend seit April 2022 in Angriff genommen werden und verschafft dem Wertpapier weiteres Aufwärtspotenzial. Kurzfristig könnte jetzt ein Long-Investment getätigt werden.

Starker Jahresauftakt

Der erfolgreiche Ausbruch über das Kaufniveau von 52,88 US-Dollar hat der Dow-Aktie nun Aufwärtspotenzial an 56,43 und darüber an den laufenden Abwärtstrend um 58,33 US-Dollar verschafft. Aber erst darüber dürfte dann die etwas größere Hürde um 60,00 US-Dollar in den Fokus der Märkte rücken. Unter den gegebenen Umständen ist ein bärisches Szenario nur schwer ableitbar, würde allerdings auch erst unterhalb von 49,69 US-Dollar greifen und könnte infolgedessen Abschläge auf 48,26 und 46,73 US-Dollar forcieren.