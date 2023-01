Hisense und Leica schließen sich zusammen, um die Laser-TV-Industrie auf ein neues Niveau zu heben

Mit ihrem innovativen Triple-RGB-Laser, der die Laser-TV-Technologie von Hisense beinhaltet, nutzt die auf der CES 2023 ausgestellte Leica Cine 1 das Know-how von Leica in Bezug auf Projektionslinsen und die Leica-Image-Optimization-(LIO TM )-Technologie, um die Bildqualität zu optimieren und ein ultimatives Fernseherlebnis in Kinoqualität zu bieten. In den nächsten Jahren werden Hisense und Leica weitere Technologien entwickeln, die alle auf die nächste Stufe der Premium-Bildqualität ausgerichtet sein und die globale Laser-TV-Industrie dynamischer machen werden.

In den letzten Jahren hat Hisense nach Möglichkeiten gesucht, die Laser-TV-Industrie voranzubringen, und Leica Camera hat sich bemüht, in den Bereich der Laser-TV-Projektion einzusteigen. Die beiden Markenriesen beschlossen, sich zusammenzuschließen, um die Entwicklung der TV-Industrie voranzutreiben.

LAS VEGAS, 6. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Auf der CES 2023 wurde am 5. Januar die Leica Cine 1 am Hisense-Stand ausgestellt, was die starke Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen bezeugt. In der nächsten Phase, so Stephan Albrecht, Geschäftsführer der Leica Smart Projection GmbH, werden Hisense und Leica Camera ihre technologische Zusammenarbeit im Laser-TV-Segment weiter konsolidieren, indem sie neue Produkte auf den Markt bringen werden, die alle im Premium-Segment angesiedelt und auf die nächste Stufe der Bildqualität ausgerichtet sind.

