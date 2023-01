Schlechte Nachrichten aus der Wirtschaft sind gute Nachrichten für die Märkte: man hofft, dass die US-Notenbank Fed dann früher umsteuert und wieder die gewohnten Liquiditäts-Drogen verabreicht! Zwar war die Headline-Zahl neuer Stellen bei den US-Arbeitsmakrtdaten heute besser, aber die Stundenlöhne niedriger, dazu wurden die Daten zu den Stundenlöhnen des Vormonats deutlich nach unten revidiert. Dazu dann miserable Daten vom ISM Dienstleistung, der erstmals seit Mai 2020 die Kontraktion diese in den USA so wichtigen Sektors der Wirtschaft anzeigt. Daher heute "ein Meer aus grün" - selbst eine Tesla drehte nach -7% wieder ins Plus. Auch wenn die Kursanstiege noch weiter gehen können: das Problem der Märkte ist, dass die Fed trotzdem nicht umsteuert, weswegen wir es wieder nur mit einer Bärenmarktrally zu tun haben..

