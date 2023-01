Regierung von Kolumbien erklärt Versicherungspflicht für medizinische Cannabisprodukte

Toronto



- Am 30. Dezember 2022 bekräftigte das kolumbianische Gesundheitsministerium die

Aufnahme von medizinischen Cannabisprodukten auf Pflanzenbasis, d. h.

Khiron-Produkten, in das System der Pflichtversicherung.

- Ab dem 1. Januar 2023 ist jede Krankenkasse in Kolumbien verpflichtet, die

Kosten für medizinische Cannabisrezepte für Patienten zu übernehmen.

- Khiron wird sofort damit beginnen, rückständige Bestellungen von

versicherungspflichtigen Rezepten in Kolumbien zu erfüllen.

- Neuer Vertrag: Im Dezember 2022 schloss Zerenia(TM) Colombia einen Vertrag mit

der größten staatlichen Versicherungsgesellschaft der Stadt Bogota, die über

eine Million Menschen versichert, um Gesundheitsdienstleistungen mit

medizinischem Cannabis für ihre Patientenpopulation zu erbringen.



Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" oder das "Unternehmen") (TSXV: KHRN)

(OTCQX: KHRNF) (Frankfurt: A2JMZC) gibt bekannt, dass die neue kolumbianische

Regierung medizinische Cannabisprodukte auf Pflanzenbasis (d. h.

Khiron-Produkte) ab dem 1. Januar 2023 in die Liste der versicherungspflichtigen

Medikamente aufgenommen hat, sowie die Unterzeichnung eines einzigartigen

Vertrags über medizinisches Cannabis mit einer der größten

Versicherungsgesellschaften Kolumbiens mit Sitz in Bogota.