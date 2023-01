VIDAA nimmt US-Markt ins Visier

New York (ots/PRNewswire) - VIDAA ist das bevorzugte Smart-TV-Betriebssystem von

Hisense und ist jetzt in 180 Ländern und Gebieten erhältlich



VIDAA, ein Unternehmen, das für sein gleichnamiges Smart-TV-Betriebssystem

bekannt ist, gab heute die Einführung seines neuen Betriebssystem bekannt, das

nach einer großen Markteinführung in Lateinamerika nun für Hinsense Smart TVs

auf den US-Markt kommt.



Das nicht einmal drei Jahre alte Unternehmen VIDAA steamt mittlerweile

durchschnittlich eine Milliarde Stunden an Inhalten pro Monat in 180 Ländern und

Gebieten. Darüber hinaus unterstützt das schnelle und leistungsstarke

Betriebssystem von VIDAA Airplay 2 und verfügt über weitere leistungsstarke

Funktionen wie VIDAA Voice (plus Google Voice und Alexa), VIDAA TV, einen

FAST-Service und die mobile VIDAA-Fernbedienung. Die Wachstumsstrategie des

Unternehmens begann in Europa und setzte sich im Nahen Osten, in Australien, in

der APAC-Region und zuletzt in Lateinamerika fort. 150 OEM-Marken haben sich für

VIDAA als Betriebssystem für ihre Smart-TVs entschieden. Mit dem Eintritt in den

US-Markt ist der globale Vertrieb von VIDAA in allen großen Märkten nun

vollständig verfügbar.