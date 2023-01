Asep Inc. unterzeichnet mit Seaspring W.L.L. mit Sitz in Bahrain eine Absichtserklärung für ein Joint Venture hinsichtlich der behördlichen Zulassung und Kommerzialisierung der Diagnosetechnik für Sepsis im Königreich Bahrain, im Nahen Osten und in Nordaf

Foto von links nach rechts

Shaikh lsa Khalid Abdulla Al-Khalifa, Gründer und Managing Director von Seaspring W.L.L. und Dr. Richard Heinzl, Mitglied des Board of Directors von Asep Medical Holdings Inc.

VANCOUVER, BC, 6. Januar 2023 - Asep Medical Holdings Inc. („Asep Inc.“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ASEP) (OTCQB: SEPSF) (FWB: JJ8) freut sich die kürzlich erfolgte Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) für ein Joint Venture zwischen Asep Inc. und Seaspring W.L.L. (Seaspring), einer internationalen Investmentberatungsfirma mit Sitz in Bahrain, bekannt zu geben. Das Joint Venture wird gemäß einer endgültigen Vereinbarung je zur Hälfte von Asep Inc. und Seaspring gehalten. Im Rahmen der von beiden Parteien am 11. Dezember 2022 in Bahrain unterzeichneten Absichtserklärung wird Seaspring das für die Geschäftstätigkeit des Joint Ventures erforderliche Kapital einbringen, während Asep Inc. die Lizenzrechte für die Nutzung der Technologie im Königreich Bahrain und in der Region Naher Osten und Nordafrika (MENA) bereitstellt.

Dieser entscheidende Meilenstein unterstreicht den Status von Asep Inc. als globales Biotechnologieunternehmen und seine konsequente Ausrichtung auf die Eindämmung von Antibiotikaresistenzen und die Bekämpfung von Sepsis, die die Ursache von weltweit jährlich 11 Millionen Todesfällen ist.

Shaikh Isa bin Khalid Al-Khalifa, Gründer und Managing Director von Seaspring, sagt zu diesem Anlass: „Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit Asep Medical Holdings Inc., um die exklusiven medizinischen Diagnoselösungen des Unternehmens in das Königreich Bahrain zu bringen. Mit der Einführung der neuartigen Sepsis-Diagnosetechniken von Asep Inc. in Bahrain wollen wir das Gesundheitssystem des Landes und der gesamten Region unterstützen und voranbringen. Dies ist ein wichtiger Schritt im Rahmen der Vision von Seaspring, unverwechselbare und nachhaltige Lösungen in wichtigen Sektoren bereitzustellen.“

Dr. Richard Heinzl, Mitglied des Board of Directos von Asep Inc., der die Vereinbarung ermöglicht hat, meint dazu: „Ich bin von der medizinischen Gemeinschaft in Bahrain äußerst beeindruckt und sehe unter der Führung von Sheikh Isa ein großes Potenzial für unsere bahnbrechende Sepsis-Technologie in der Region.“